Mit Faust ins Gesicht und gegen Brust geschlagen: Jugendlicher (16) am Hauptbahnhof attackiert

Chemnitz - Am Mittwochabend tauchte ein Jugendlicher (16) bei der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof auf, weil er kurz zuvor von einem jungen Mann attackiert worden war.

Der Jugendliche (16) wurde in der Haupthalle vom Bahnhof angegriffen. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Wie die Bundespolizei mitteilte, meldete sich der 16-Jährige gegen 21.20 Uhr auf dem Revier und gab an, dass ihn der Mann kurz zuvor ohne Grund mehrfach mit der Faust ins Gesicht und in den Brustkorb geschlagen habe.

Die Tat passierte in der Haupthalle vom Bahnhof. Danach war der Angreifer zu Fuß geflüchtet. Er kam aber nicht weit.

"Durch Auswertung der Kamerabilder und der Täterbeschreibung konnte der Beschuldigte wenig später am Bahnsteig 5/6 ausfindig gemacht werden", so ein Polizeisprecher.

Der 25 Jahre alte Deutsche wurde auf das Revier gebracht. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.