Mit Faust ins Gesicht und gegen Brust geschlagen: Jugendlicher (16) am Hauptbahnhof attackiert
Chemnitz - Am Mittwochabend tauchte ein Jugendlicher (16) bei der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof auf, weil er kurz zuvor von einem jungen Mann attackiert worden war.
Wie die Bundespolizei mitteilte, meldete sich der 16-Jährige gegen 21.20 Uhr auf dem Revier und gab an, dass ihn der Mann kurz zuvor ohne Grund mehrfach mit der Faust ins Gesicht und in den Brustkorb geschlagen habe.
Die Tat passierte in der Haupthalle vom Bahnhof. Danach war der Angreifer zu Fuß geflüchtet. Er kam aber nicht weit.
"Durch Auswertung der Kamerabilder und der Täterbeschreibung konnte der Beschuldigte wenig später am Bahnsteig 5/6 ausfindig gemacht werden", so ein Polizeisprecher.
Der 25 Jahre alte Deutsche wurde auf das Revier gebracht. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.
Der 16-Jährige wurde verletzt und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus, konnte dieses am späten Abend aber schon wieder verlassen.
Titelfoto: Uwe Meinhold