Mann in Chemnitz attackiert: Polizei ermittelt wegen Schlägen und Hitlergruß

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der 33-Jährige wartete am Freitagabend gegen 23.10 Uhr an einer Haltestelle am Tietz in der Bahnhofstraße, als er von einer Frau und einem Mann angesprochen und nach einem Feuer für ihre Zigarette gefragt wurde.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, sei er anschließend von dem unbekannten Mann auf die Hand geschlagen und ausländerfeindlich beleidigt worden.

Das Duo begleitete den Syrer anschließend in den Bus der Linie 21 in Fahrtrichtung Ebersdorf, wo sich die Auseinandersetzung fortsetzte. Dabei habe der Mann unter anderem auch den Hitlergruß gezeigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Volksverhetzung und Körperverletzung.