Betrüger ergaunern über eine Viertelmillion Euro

Chemnitz/Raschau - Zwei Männern aus Chemnitz und dem Erzgebirge wurden hohe Anlagegewinne zugesagt, woraufhin sie jedoch Tausende Euro verloren, anstatt sie zu gewinnen.

Beim sogenannten Cybertrading werden im Internet vermeintliche Geldanlageprodukte wie Aktien, Devisen oder Kryptowährungen zum Handel angeboten, die aber keinen realen Hintergrund haben. (Symbolfoto) © 123RF/peopleimages12

Ein 71-jähriger Chemnitzer war bereits im August 2025 auf ein Anlagemodell mit Kryptowährung im Internet aufmerksam geworden.

Er investierte zunächst 200 Euro. Als diese für ihn glaubhaft rasant Rendite erzielten, überwies er 50.000 Euro auf ein Bankkonto in Malta. In der Hoffnung, diese ebenfalls gewinnbringend angelegt zu haben.

Das bittere Erwachen folgte im Dezember, als er seine Gewinne ausgezahlt haben wollte. Er sollte erneut 10.000 Euro überweisen. Doch anstatt stutzig zu werden, kam er auch dieser Forderung nach.

Anschließend musste er jedoch feststellen, dass er Betrügern zum Opfer gefallen und sein Vermögen nun verschwunden war.