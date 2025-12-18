Intensivtäter (17) in Chemnitz festgenommen: Droht ihm die Abschiebung?

Die Polizei nahm in Chemnitz einen Intensivtäter (17) fest. Er soll für mindestens vier Raub-Attacken verantwortlich sein. Droht ihm die Abschiebung?

Von Julian Winkler

Chemnitz - Eine unheimliche Raub-Serie beschäftigt aktuell die Chemnitzer Polizei. Innerhalb eines Monats verzeichneten die Beamten 31 (!) derartige Delikte. In der vergangenen Woche konnte einer der mutmaßlichen Täter (17) festgenommen werden. Er wurde bereits in der Vergangenheit wegen Raubstraftaten auf Bewährung verurteilt. Droht ihm nun die Abschiebung?

Die Polizei nahm vor einigen Tagen einen Teenager (17) fest. Er soll für mindestens vier Raub-Attacken in Chemnitz verantwortlich sein. Zudem stand er unter Bewährung, ebenfalls wegen Raubdelikten. (Symbolbild)
Die Polizei nahm vor einigen Tagen einen Teenager (17) fest. Er soll für mindestens vier Raub-Attacken in Chemnitz verantwortlich sein. Zudem stand er unter Bewährung, ebenfalls wegen Raubdelikten. (Symbolbild)  © 123RF/peopleimages12

"Der 17-jährige syrische Staatsangehörige steht im Verdacht, an mindestens vier Raubstraftaten der vergangenen Woche maßgeblich beteiligt gewesen zu sein", teilte die Polizei in dieser Woche mit.

Eine neu gegründete Ermittlungsgruppe konnte den Teenager aufspüren - via Überwachungsvideos. Da er bereits polizeibekannt war, kamen die Beamten dem mutmaßlichen Täter schnell auf die Spur.

Am vergangenen Freitag klickten die Handschellen, einen Tag später kam er in U-Haft. Laut Polizei handelt es sich bei dem 17-Jährigen um einen Mehrfach-/Intensivtäter. Er wurde unter anderem wegen Raub- und Körperverletzungsdelikten im Mai 2025 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

TAG24 hakte beim sächsischen Innenministerium nach: Wer ist der mutmaßliche Serien-Räuber? Fakt ist: Der Jugendliche wurde im Jahr 2019 als Flüchtling anerkannt. "Aufgrund des bestehenden asylrechtlichen Schutzes wurden bislang keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen eingeleitet", heißt es.

Chemnitz: 31 Raub-Attacken in vier Wochen! So will die Chemnitzer Polizei die Täter schnappen
Chemnitz Crime 31 Raub-Attacken in vier Wochen! So will die Chemnitzer Polizei die Täter schnappen

Zumal die Abschiebungen nach Syrien derzeit umstritten sind. Auch in der schwarz-roten Koalition gibt es gegensätzliche Ansichten. Die zentrale Frage: Ist Syrien - trotz des Assad-Sturzes - wieder so sicher, dass Flüchtlinge dorthin zurückkehren können?

Der Blick über die Chemnitzer City: Hier kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Raub-Attacken.
Der Blick über die Chemnitzer City: Hier kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Raub-Attacken.  © Uwe Meinhold
Gezeichnet von einem unerbittlichen Krieg: Teile von Syrien, wie hier am Rand von Damaskus, liegen in Schutt und Asche. Aktuell wird diskutiert, ob Flüchtlinge in ein so zerstörtes Land zurückgeschickt werden sollten.
Gezeichnet von einem unerbittlichen Krieg: Teile von Syrien, wie hier am Rand von Damaskus, liegen in Schutt und Asche. Aktuell wird diskutiert, ob Flüchtlinge in ein so zerstörtes Land zurückgeschickt werden sollten.  © Omar Sanadiki/AP/dpa

So reagiert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf den Intensivtäter

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat nun ein Asylschutz-Widerruf eingeleitet.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat nun ein Asylschutz-Widerruf eingeleitet.  © Patrick Pleul/dpa

Dazu kommt: Abschiebungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind schwierig. Im Aufenthaltsgesetz heißt es dazu, dass die Behörde sich vorher vergewissern muss, "dass dieser (der Jugendliche Anm. d. Red.) im Rückkehrstaat einem Mitglied seiner Familie, einer zur Personensorge berechtigten Person oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben wird."

Doch da der 17-Jährige offenbar immer wieder Straftaten begeht, wird nun dennoch gehandelt. "Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat aufgrund der Straftaten ein Verfahren zum Widerruf seines asylrechtlichen Schutzes eröffnet", so das sächsische Innenministerium.

Sollte der Schutzstatus entzogen werden, könnte die Abschiebung folgen. Vorher muss sich der Jugendliche allerdings vor Gericht verantworten. Bis dahin gilt er als unschuldig.

Titelfoto: 123RF/peopleimages12

Mehr zum Thema Chemnitz Crime: