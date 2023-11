Mann in Chemnitzer City beraubt

Chemnitz - Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Raub in der Chemnitzer Innenstadt aufgenommen.

In Chemnitz wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Mann ausgeraubt. (Symbolbild) © Arno Burgi /dpa

Ein 43 Jahre alter Mann hatte in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.40 Uhr eine Passantin angesprochen und sie um Hilfe gebeten. Der 43-Jährige gab an, dass er zuvor in der Augustusburger Straße beraubt worden sei.

"Mehrere Unbekannte sollen ihm unter anderem etwas Bargeld und ein Handy abgenommen haben. Verletzt wurde er nicht", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Es wurden Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den möglichen Tätern machen können.

Die Polizei fragt: "Wer hat in der Augustusburger Straße, zwischen Bahnhofstraße und Hainstraße, Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?"