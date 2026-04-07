Mann klaut in Chemnitz Auto von Rentner-Pärchen: Tatverdächtiger in Haft

Chemnitz - Die Polizei konnte in Chemnitz nach einem Autodiebstahl einen Tatverdächtigen schnappen. Der 33-Jährige sitzt nun im Knast.

Die Polizei konnte in Chemnitz einen mutmaßlichen Autodieb schnappen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am Montagnachmittag verschaffte sich der Mann unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines Ehepaars (beide 84) in einem Mehrfamilienhaus der Clausewitzstraße.

Er klaute dort einen Autoschlüssel, eine Geldbörse mit Ausweispapieren und eine Geldkarte.

Die 84-Jährige bemerkte am Abend das Fehlen der Sachen. Außerdem war ihr VW, der vor dem Wohnhaus geparkt war, verschwunden, woraufhin sie die Polizei alarmierte.

Am späten Abend fanden Polizisten das gestohlene Auto auf dem Sonnenberg in der Gießerstraße/Hainstraße. In dem Moment stieg ein Mann aus dem Wagen aus und ging in ein Lokal, wo die Polizisten ihn kontrollierten.