Mann zeigt Hitlergruß und beleidigt 35-Jährigen: Polizei sucht nach Zeugen

Chemnitz - Ein 35-Jähriger wurde von einem bisher unbekannten Mann in Chemnitz beleidigt und angegriffen. Anschließend flüchtete er. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der 35-Jährige wurde von dem Mann leicht verletzt, die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr. Der 35-Jährige stand an der Straßenbahnhaltestelle Morgenleite in der Bruno-Granz-Straße und wurde plötzlich von einem anderen Mann beleidigt. Außerdem zeigte der Fremde zweimal den Hitlergruß.

Als der 35-Jährige versuchte, ein Foto des Mannes zu machen, griff dieser ihn an und zog an seinen Haaren. Zudem drückte der Unbekannte ihn gegen die Glasscheibe der Haltestelle.

Nachdem sich der 35-Jährige befreien konnte und die Polizei verständigt hatte, flüchtete der Angreifer mit einem Rennrad in Richtung Wladimir-Sagorski-Straße. Das Opfer wurde leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.