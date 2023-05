Mega-Drogenfund! Polizei stellt 21 Kilo Marihuana sicher

Chemnitz/Frankenberg - Nach mehreren Wohnungsdurchsuchungen am Montag in Chemnitz und Frankenberg stellte die Polizei insgesamt 21 Kilogramm Marihuana sicher.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen fanden die Polizisten noch mehrere Tausend Euro Bargeld und auch Mobiltelefone. © Polizei Sachsen

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sind drei Wohnungen in Chemnitz und zwei in Frankenberg aufgrund eines laufenden Ermittlungsverfahrens durchsucht worden.

Ermittelt wird gegen eine 25-jährige Deutsche und einen 25-jährigen Syrer wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln.

Bei den Durchsuchungen fand die Polizei insgesamt 21 Kilogramm Marihuana, zehn Kilogramm in den Wohnungen des 25-Jährigen und elf weitere bei der 25-Jährigen. Die Drogen, die einen Verkaufswert von etwa 168.000 Euro haben, wurden sichergestellt. Außerdem fanden die Ermittler noch mehrere Tausend Euro Bargeld, Mobiltelefone, Konsumutensilien und auch Transport- und Verpackungsmaterial.

"Die beiden Tatverdächtigen wurden noch am selben Tag vorläufig festgenommen. Nachdem sie am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt wurden, erließ dieser Haftbefehle gegen das Duo und setzte diese in Vollzug. Die zwei 25-Jährigen befinden sich nun in sächsischen Justizvollzugsanstalten", heißt es weiter.