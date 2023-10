Mehrere Autos in Chemnitz aufgebrochen

Bei den betroffenen Fahrzeugen wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und mehr oder weniger wertvolle Sachen aus dem Innenraum geklaut. (Symbolbild) © Peter Zschage (Archivbild)

Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht zu Sonntag zwischen 21 Uhr am Samstagabend und 9.30 Uhr am Sonntag zu.

Einer der Tatorte ist ein Parkplatz an der Zeißigwaldstraße. Die Einbrecher schlugen die Seitenscheiben von einem Suzuki und einem Renault ein, die nebeneinander geparkt waren.

"Aus dem Fußraum des Suzuki schnappten sie sich einen mit Lebensmitteln gefüllten Einkaufskorb und aus dem Renault eine Sonnenbrille. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro, der Sachschaden wird wohl jedoch schätzungsweise höher ausfallen", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Auf die gleiche Weise wurde in einen Audi eingebrochen, der auf dem Parkplatz der Schwimmhalle an der Augustusburger Straße geparkt war. Die Täter hatten es auf eine Laptoptasche abgesehen, die im Fußraum des Audi zurückgelassen worden war. Der Stehlschaden liegt bei rund 1200 Euro, der Sachschaden bei etwa 2000 Euro.