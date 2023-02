Mehrere Polizeieinsätze in Chemnitz: Messer-Raub und Schlägereien!

Chemnitz - Messer-Raub und (Massen-)Schlägereien: Am Samstag kam es in Chemnitz wieder zu mehreren Polizeieinsätzen .

Am Samstagabend die nächste Schlägerei: Zwei junge Männer (19, 24) gerieten gegen 23 Uhr in der Concordiastraße mit einer Gruppe von fünf bis zehn Personen in Streit. Dabei kam es zu einer Prügelei, bei der die beiden jungen Männer verletzt wurden und in ein Krankenhaus mussten.

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 4 Uhr zu einer Massenschlägerei auf der Brückenstraße. Etwa 20 Personen sollen in Streit geraten sein. Als sie die Polizei erblickten, flüchtete ein Großteil der Schläger.

In der Nähe der Sachsen-Allee wurden am Samstagabend zwei Jugendliche ausgeraubt und verletzt. © Sven Gleisberg

Am Samstagabend gegen 21.40 Uhr wurden zwei Jugendliche (beide 17) nahe der Sachsen-Allee von einer Gruppe von etwa zehn Personen ausgeraubt.

Die 17-Jährigen bemerkten bereits im Bus eine Gruppe ausländischer Jugendlicher. Als die beiden 17-Jährigen an der Haltestelle "Forststraße" ausstiegen und in Richtung Sachsen-Allee liefen, versperrte ihnen eine Gruppe an einer Waschanlage in der Dresdner Straße den Weg. In der Gruppe waren unter anderem die Jugendlichen aus dem Bus.

"Plötzlich schlugen und traten die Unbekannten auf die zwei 17-Jährigen ein, welche zu Boden gingen. Einem der zwei nahmen sie aus dessen Taschen ein Parfüm sowie die Geldbörse. Den anderen forderten sie unter Vorhalten eines Messers auf, seine Weste auszuziehen und zu übergeben", so ein Polizeisprecher.

Nachdem die Gruppe die Weste bekommen hatte, verschwand sie in Richtung McDonald's. In der Weste befanden sich Kopfhörer, eine Geldbörse und ein Schlüsselbund. "Allerdings konnten sowohl der Schlüsselbund als auch die entwendeten Geldbörsen beider Geschädigten wenig später aufgefunden werden. Die Weste samt Kopfhörer sowie das Parfüm im Gesamtwert von rund 280 Euro blieben verschwunden", heißt es von der Polizei.

Die beiden Jugendlichen wurden bei dem Raub leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei wegen schweren Raubs.