Mehrere Verletzte bei heftiger Auseinandersetzung in Chemnitz

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat Ermittlungen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Chemnitzer Sonnenberg aufgenommen, bei der mehrere Personen verletzt wurden.

Polizei und Rettungsdienst waren am Pfingstsonntag wegen einer Auseinandersetzung auf dem Chemnitzer Sonnenberg im Einsatz. © Jan Härtel/Chempic

Am Pfingstsonntag waren am frühen Nachmittag im Bereich Tschaikowskistraße/Gießerstraße mehrere Personen aus bislang unbekannten Gründen auf offener Straße in Streit geraten.

Die Situation eskalierte und endete mit einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach ersten Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Personen verletzt, einer davon so schwer, dass er ins Krankenhaus musste.