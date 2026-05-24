Mehrere Verletzte bei heftiger Auseinandersetzung in Chemnitz
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Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat Ermittlungen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Chemnitzer Sonnenberg aufgenommen, bei der mehrere Personen verletzt wurden.
Am Pfingstsonntag waren am frühen Nachmittag im Bereich Tschaikowskistraße/Gießerstraße mehrere Personen aus bislang unbekannten Gründen auf offener Straße in Streit geraten.
Die Situation eskalierte und endete mit einer körperlichen Auseinandersetzung.
Nach ersten Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Personen verletzt, einer davon so schwer, dass er ins Krankenhaus musste.
Die Chemnitzer Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und einer möglichen Tatwaffe aufgenommen.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic