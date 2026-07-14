Wegen Einbruchs! In diesem Chemnitzer Freibad ist aktuell nur EC-Zahlung möglich

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Die Nutzung des Freibads Wittgensdorf in Chemnitz ist aktuell nur mit EC-Zahlung möglich.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die Nutzung des Freibads Wittgensdorf in Chemnitz ist aktuell nur mit EC-Zahlung möglich.

Im Freibad Wittgensdorf könnt Ihr aktuell nur mit EC-Karte zahlen. (Archivfoto)
Im Freibad Wittgensdorf könnt Ihr aktuell nur mit EC-Karte zahlen. (Archivfoto)  © Uwe Meinhold

Das teilte die Stadt am Dienstagvormittag mit.

"Es wird mit Hochdruck an einer Lösung zur Barzahlung gearbeitet", hieß es weiter.

Der Grund: In der Nacht zu Dienstag wurde in das Freibad Wittgensdorf eingebrochen.

Das sind die Öffnungszeiten des Freibads Wittgensdorf:

  • 23. Mai bis 3. Juli: Montag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertage 10 bis 18 Uhr
  • 4. Juli bis 16. August: täglich 10 bis 20 Uhr
  • 17. August bis 30. August: Montag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag 10 bis 18 Uhr

Titelfoto: Uwe Meinhold

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