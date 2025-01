Drei Personen in Chemnitz mit Messer bedroht: Polizei fasst Täter

Chemnitz - Mit Messer bedroht! 31-Jähriger nach Angriff in Chemnitz in Haft.

Der Tatverdächtige (31) sowie die Tatwaffe konnten im Bereich des Einkaufszentrums aufgefunden werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, wurden am vergangenen Montagmittag drei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens in einem Einkaufszentrum am Neumarkt in Chemnitz durch den Marokkaner unter Vorhaltung eines Messers bedroht.

Die drei Geschädigten im Alter von 40, 48 und 53 Jahren blieben dabei unverletzt.

Der 31-Jährige konnte im Umfeld durch hinzugerufene Polizeikräfte festgestellt werden. Auch das Tatmesser wurde im Bereich des Einkaufszentrums sichergestellt.

Der bereits polizeibekannte Marokkaner wurde zum Zwecke der Durchführung eines beschleunigten Verfahrens am gestrigen Dienstag einem Richter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt.