Mit Drogen und geklauter EC-Karte: Polizei schnappt alten Bekannten am Hauptbahnhof

Mit Drogen in der Tasche und geklauter EC-Karte am Start - Polizei schnappt bekannten Kriminellen am Chemnitzer Hauptbahnhof.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Hauptbahnhof Chemnitz. Sie hatten es mit einem alten Bekannten zu tun. Der Dieb war den Polizisten nicht unbekannt. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Der Deutsche war in der Vergangenheit schon mehrfach auffällig geworden. Auch diesmal hatte er einiges im Gepäck: ein Fahrrad, zu dem er keine klaren Angaben machen konnte. In seinen Jacken- und Hosentaschen entdeckten die Beamten eine Ecstasy-Tablette sowie ein Tütchen mit weißem Pulver. Chemnitz Crime Klau-Alarm in Chemnitz: Diebe wollen mit vollem Einkaufswagen an Kasse vorbei Doch damit nicht genug: Auch eine gestohlene EC-Karte kam bei der Kontrolle zum Vorschein. Die Polizei stellte sowohl das Bike als auch die Karte sicher. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Nach den Maßnahmen durfte er wieder gehen - vorerst.

