Mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs: Renault-Fahrerin im Drogenrausch gestoppt

Chemnitz - Diese Verkehrskontrolle in Chemnitz brachte einiges zutage: Eine Renault-Fahrerin (36) war am Dienstagabend im Drogenrausch im Stadtteil Röhrsdorf unterwegs. Zudem hatte sie ein gestohlenes Kennzeichen an ihrem Fahrzeug - weitere fanden die Beamten im Auto. Es hagelte Anzeigen!

Die Chemnitzer Polizei zog am Dienstagabend eine Autofahrerin (36) aus dem Verkehr. Sie stand unter Drogen, hatte zudem ein gestohlenes Kennzeichen an ihrem Wagen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Beamten zogen die 36-jährige Deutsche gegen 18.50 Uhr aus dem Verkehr. Sie hielt ihren Wagen auf einem Parkplatz an der Ringstraße (direkt am Chemnitz Center) an.



Schnell stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Auto gehörten. Außerdem kam ans Licht, dass die Kennzeichen Ende März 2026 im Chemnitzer Ortsteil Kappel entwendet wurden.



Und damit nicht genug: Im Auto fanden die Beamten weitere Kennzeichen, die ebenfalls gestohlen waren. Eine Erklärung dafür hatte die Frau nicht.

"Wie die deutsche Tatverdächtige in den Besitz der Kennzeichentafeln gelangt ist, wird im Zuge der weiteren Ermittlungen geprüft", heißt es dazu.

Wenig später stellte sich heraus, dass die 36-Jährige unter Drogen stand. "Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis", so die Polizei.