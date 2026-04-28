Wegen Teenagerin: Schlägerei auf Chemnitzer Kaßberg! Mann attackiert VW-Fahrer
Chemnitz - Irre Auseinandersetzung in Chemnitz am Sonntagnachmittag: Ein Autofahrer (50) rastete völlig aus und attackierte einen VW-Transporter-Fahrer (20). Grund für den heftigen Zoff war laut Polizeiangaben eine Jugendliche. Sie saß auf dem Beifahrersitz des jungen Mannes - der 50-Jährige wollte das offensichtlich verhindern.
Der Vorfall geschah gegen 17.15 Uhr auf der Reichsstraße zwischen dem Stephanplatz und der Wielandstraße. Ein 20-Jähriger war mit einer jugendlichen Beifahrerin in einem VW-Transporter unterwegs.
Ein Mann (50), vermutlich der Vater der Teenagerin, passte das offenbar überhaupt nicht. Es flogen die Fetzen!
"Letztlich hatte der 51-Jährige den Transporter des 20-Jährigen gestoppt, dessen Tür geöffnet und den 20-Jährigen nach einem kurzen Wortgefecht geschlagen", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
"Zudem nahm er dem Geschädigten den Fahrzeugschlüssel des VW, ein Telefon und Bargeld ab", heißt es weiter. Die Jugendliche flüchtete daraufhin.
Kurz darauf rückten Polizei und Rettungskräfte an. Eine Fahrspur musste gesperrt werden.
Junger Mann nach Attacke im Krankenhaus, Polizei ermittelt gegen 50-Jährigen
"Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht", teilt die Polizei mit. Gegen den 51-jährigen Deutschen wird nun ermittelt - auch zu den weiteren Hintergründen des Streits.
Auf der Reichsstraße kam es aufgrund des Polizeieinsatzes am Sonntagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen.
In welchem Verwandtschaftsverhältnis der 51-Jährige und die Jugendliche stehen, lässt die Polizei offen. Die Beamten sprechen lediglich von einer "Angehörigen". Aufgrund des Altersunterschieds dürfte hier allerdings die Konstellation Vater und Tochter angenommen werden.
Erstmeldung: 26. April, 19.50 Uhr, zuletzt aktualisiert am 28. April, 12.33 Uhr
Titelfoto: Chempic