Wegen Teenagerin: Schlägerei auf Chemnitzer Kaßberg! Mann attackiert VW-Fahrer

Chemnitz - Irre Auseinandersetzung in Chemnitz am Sonntagnachmittag: Ein Autofahrer (50) rastete völlig aus und attackierte einen VW-Transporter-Fahrer (20). Grund für den heftigen Zoff war laut Polizeiangaben eine Jugendliche. Sie saß auf dem Beifahrersitz des jungen Mannes - der 50-Jährige wollte das offensichtlich verhindern.

Die Polizei musste am Sonntagnachmittag auf die Reichsstraße in Chemnitz ausrücken. Dort prügelten sich zwei Autofahrer. © Chempic

Der Vorfall geschah gegen 17.15 Uhr auf der Reichsstraße zwischen dem Stephanplatz und der Wielandstraße. Ein 20-Jähriger war mit einer jugendlichen Beifahrerin in einem VW-Transporter unterwegs.

Ein Mann (50), vermutlich der Vater der Teenagerin, passte das offenbar überhaupt nicht. Es flogen die Fetzen!

"Letztlich hatte der 51-Jährige den Transporter des 20-Jährigen gestoppt, dessen Tür geöffnet und den 20-Jährigen nach einem kurzen Wortgefecht geschlagen", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.



"Zudem nahm er dem Geschädigten den Fahrzeugschlüssel des VW, ein Telefon und Bargeld ab", heißt es weiter. Die Jugendliche flüchtete daraufhin.

Kurz darauf rückten Polizei und Rettungskräfte an. Eine Fahrspur musste gesperrt werden.