Offene Haftbefehle, Beamtenbeleidigung und Prügelei: Mehrere Delikte bei Komplexkontrolle in Chemnitz

Chemnitz - Am Dienstagnachmittag waren erneut knapp 90 Einsatzkräfte bei einer Komplexkontrolle in Chemnitz im Einsatz. Dabei wurden neun Anzeigen erstattet und zwei Haftbefehle vollstreckt.

Während der Komplexkontrolle am Dienstag in Chemnitz kam es unter anderem zu neun Anzeigen. © Kristin Schmidt

Unter anderen kontrollierten die Beamten gegen 16.10 Uhr in der Augustusburger Straße einen 39-jährigen Deutschen, auf dessen Bauchtasche ein Patch mit einem verfassungsfeindlichen Symbol angebracht war.

Während der Kontrolle des Mannes beleidigte der 39-Jährige mehrfach die Einsatzkräfte. Anschließend rief der Deutsche zudem eine verfassungsfeindliche Parole. Gegen ihn laufen nun die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung.

Auf der Hilbersdorfer Straße wurde ein 21-jähriger Afghane in der Nähe eines Supermarktes kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zum Jugendarrest vorlag. Mittlerweile befindet sich der junge Mann im Gefängnis.

Auch gegen einen 28-jährigen Deutschen, den die Polizisten gegen 19.30 Uhr in der Zietenstraße antrafen, lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl vor. Der 28-Jährige konnte diesen jedoch abwehren, indem er die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 300 Euro zahlte.