Nach Leichenfund im Februar: Razzia auf Chemnitzer Sonnenberg, Tatverdächtiger in Haft

Chemnitz - Razzia auf dem Sonnenberg! Wie TAG24 am Montagnachmittag erfuhr, steht diese im Zusammenhang mit dem Fund eines leblosen Mannes in Chemnitz im Februar.

Die Beamten sicherten zahlreiche Beweismittel. © Jan Härtel

Polizeibeamte rückten am Montag gegen 10.30 Uhr in die Ludwig-Kirsch-Straße aus. Zum Teil maskierte Polizeibeamte seien dort in einem Mehrfamilienhaus zugange gewesen und sicherten verschiedene Beweismittel.

Hintergrund waren die Ermittlungen zu einem möglichen Tötungsdelikt an dem 44-jährigen Algerier.

Wie die Polizei mitteilte, erhärtete sich im Zuge der Ermittlungen der Tatverdacht gegen einen 42-jährigen Russen.

Dieser wurde am Montagmorgen in der Ludwig-Kirsch-Straße vorläufig festgenommen.