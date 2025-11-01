Mit Messer und Reizgas: Teenies an Halloween in Chemnitz bedroht und attackiert

Chemnitz - Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren waren am Freitagabend wie viele andere anlässlich zu Halloween in Chemnitz auf "Süßigkeiten-Jagd". Dabei wurden sie von zwei Männern angegriffen.

Auf ihrer Halloween-Route wurden zwei Jungs (14,15) von zwei Männern angegriffen. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Boris Roessler, 123/minnk

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Jungs gegen 19.40 Uhr auf dem Sonnenberg unterwegs, als sie von zwei bislang unbekannten Männern aufgehalten wurden.

Sie bedrängten die Jugendlichen und sprühten ihnen zudem Reizgas ins Gesicht. Einer von den Angreifern schlug daraufhin auf den 15-jährigen Deutschen ein.

Der andere Mann bedrohte sie offenbar nur verbal. Dabei hielt er jedoch ein Messer in der Hand, dass aber nicht zum Einsatz kam.