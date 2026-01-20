Nach mehreren Raubdelikten in Chemnitz: 16-Jähriger in Leipzig geschnappt

Bereits im Dezember soll ein 16-jähriger Afghane an mindestens vier Straftaten in Chemnitz beteiligt gewesen sein. Nun wurde er in Leipzig geschnappt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Bereits im Dezember soll ein 16-jähriger Afghane an mindestens vier Straftaten in Chemnitz beteiligt gewesen sein. Nun wurde er nach einem weiteren Raub in Leipzig geschnappt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Nach mehreren Raubdelikten konnte ein 16-jähriger Afghane in Leipzig festgenommen werden. (Symbolfoto) © 123RF/peopleimages12 Die Leipziger Polizisten bekamen ihn am vergangenen Dienstag an der Zentralhaltestelle zu schnappen. Zusammen mit einem 19-jährigen Komplizen (marokkanisch/deutsch) überfiel er einen 20-jährigen Bekannten. Als der 20-Jährige seine Sachen wiederhaben wollte, bedrohte ihn der 16-Jährige mit einem messerähnlichen Gegenstand. Doch sein Partner überredete ihn, dem Geschädigten einige Sachen zurückzugeben, woraufhin beide verschwanden. Die hinzugerufene Polizei konnte das Duo aber nur wenig später in der Nähe auffinden. Aufgrund seiner bekannten kriminellen Vergangenheit wurde der Jugendliche wegen der Tatbeteiligung und Bedrohung mit einem messerähnlichen Gegenstand nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Chemnitz Crime Raubüberfälle in Chemnitzer City: Zwei Männer verletzt Am Montag wurde er einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und ihn ins Gefängnis schickte. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

Vier Straftaten in wenigen Stunden in Chemnitz