Nach mehreren Raubdelikten in Chemnitz: 16-Jähriger in Leipzig geschnappt
Chemnitz - Bereits im Dezember soll ein 16-jähriger Afghane an mindestens vier Straftaten in Chemnitz beteiligt gewesen sein. Nun wurde er nach einem weiteren Raub in Leipzig geschnappt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.
Die Leipziger Polizisten bekamen ihn am vergangenen Dienstag an der Zentralhaltestelle zu schnappen. Zusammen mit einem 19-jährigen Komplizen (marokkanisch/deutsch) überfiel er einen 20-jährigen Bekannten.
Als der 20-Jährige seine Sachen wiederhaben wollte, bedrohte ihn der 16-Jährige mit einem messerähnlichen Gegenstand. Doch sein Partner überredete ihn, dem Geschädigten einige Sachen zurückzugeben, woraufhin beide verschwanden.
Die hinzugerufene Polizei konnte das Duo aber nur wenig später in der Nähe auffinden. Aufgrund seiner bekannten kriminellen Vergangenheit wurde der Jugendliche wegen der Tatbeteiligung und Bedrohung mit einem messerähnlichen Gegenstand nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen.
Am Montag wurde er einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und ihn ins Gefängnis schickte. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.
Vier Straftaten in wenigen Stunden in Chemnitz
Die Ermittlungsgruppe "Recon", die sich auf die anhaltende Raubserie in Chemnitz spezialisiert hat, konnte somit bereits den vierten Tatverdächtigen identifizieren. Besonders bitter: Auch in diesem Fall handelte es sich um einen Jugendlichen.
Neben dem Raub in Leipzig steht er im Verdacht, am 10. Dezember an mindestens vier Vorfällen in Chemnitz beteiligt gewesen zu sein. So soll er zusammen mit seinen Komplizen an dem benannten Mittwochmorgen gegen 6 Uhr einen 18-Jährigen ausgeraubt haben.
Da bei ihm neben Kopfhörern und einer Packung Taschentücher nichts zu finden war, drängten sie ihn zum nächsten Geldautomaten, um für die Bande mehrere hundert Euro abzuheben.
Nur eine Stunde später versuchte es dieselbe Gruppe in der Augustusburger Straße. Neben einem Diebstahl aus einem Imbiss wurde dort ein versuchter Raubüberfall bekannt. Der Geschädigte war ein 16-jähriger Jugendlicher. Sie fragten ihn nach Geld und durchsuchten ihn. "Weiterhin sollte er seinen Kontostand im Onlinebanking auf seinem Handy vorzeigen", teilte die Polizei weiter mit. Die Täter ließen letztlich ohne Beute von ihm ab und verschwanden.
Im Verlauf der Ermittlungen werden nun die jeweiligen Tatbeteiligungen im Einzelnen weiter beleuchtet und es wird geprüft, ob er auch für weitere Straftaten verantwortlich ist.
