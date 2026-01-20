Nach Todesdrama in Chemnitzer Pflegeheim: Ermittler geben neue Details bekannt
Chemnitz - Nach dem Gewaltverbrechen an einer Pflegeheim-Bewohnerin (91) in Chemnitz ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen Totschlag.
Die Frau wurde in der Pflegeeinrichtung "Haus Steinbachhof" an der Zschopauer Straße getötet. Verdächtig ist ein Libanese (23), der in dem Heim gearbeitet hat. Er wurde vor Ort festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.
Die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile davon aus, dass die Frau wohl erdrosselt wurde, teilte ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage mit.
Die Ermittler gehen aktuell von Totschlag aus und nicht von Mord. Das könne sich jedoch im Zuge der Ermittlungen ändern, so die Staatsanwaltschaft.
Der Tatverdächtige schweigt bisher. "Es wäre von Vorteil, wenn er sich einlässt, jedoch muss er das nicht", so die Staatsanwaltschaft weiter. Die Beamten bearbeiten den Fall mit hoher Priorität. Die Staatsanwaltschaft hofft, in einigen Wochen, mehr über das Verbrechen zu wissen.
