Nach Todesdrama in Chemnitzer Pflegeheim: Ermittler geben neue Details bekannt

Chemnitz - Nach dem Gewaltverbrechen an einer Pflegeheim-Bewohnerin (91) in Chemnitz ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen Totschlag.

Der Blick auf den Eingang des Pflegeheims im Chemnitzer Ortsteil Bernsdorf. © Harry Härtel

Die Frau wurde in der Pflegeeinrichtung "Haus Steinbachhof" an der Zschopauer Straße getötet. Verdächtig ist ein Libanese (23), der in dem Heim gearbeitet hat. Er wurde vor Ort festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile davon aus, dass die Frau wohl erdrosselt wurde, teilte ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage mit.

Die Ermittler gehen aktuell von Totschlag aus und nicht von Mord. Das könne sich jedoch im Zuge der Ermittlungen ändern, so die Staatsanwaltschaft.