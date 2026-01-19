Mord in Chemnitzer Pflegeheim? Mitarbeiter soll Rentnerin (91) getötet haben!

Chemnitz - Es müssen schreckliche Szenen gewesen sein, die sich am Sonntagnachmittag in Chemnitz abgespielt haben sollen: Eine Rentnerin (91) soll in einem Pflegeheim von einem Mitarbeiter (23) getötet worden sein. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest.

Die Polizei ermittelt nach einem Tötungsdelikt in einem Chemnitzer Pflegeheim. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Gegen 14.15 Uhr rückte die Polizei zu einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Bernsdorf aus.

"Eine 91-jährige Frau war dort gewaltsam zu Tode gekommen. Anhand einer Zeugenaussage richtete sich der Tatverdacht gegen einen 23-jährigen Mitarbeiter, der von den Beamten vor Ort festgenommen wurde", heißt es von der Polizei.

Wenig später stellte sich durch eine Sektion heraus, dass die Frau tatsächlich durch einen gewaltsamen Tod starb.

Der 23-jährige Libanese kam am Montag vor einen Haftrichter - dieser erließ Haftbefehl. Der mutmaßliche Killer sitzt nun in U-Haft!