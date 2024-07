Mutmaßliche Auto-Einbrecher in Chemnitz geschnappt, Tatverdächtiger im Knast

Die Chemnitzer Polizei schnappte zwei mutmaßliche Auto-Einbrecher. Ein Mann wollte offenbar weiter in Fahrzeuge einbrechen - er wurde festgenommen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Mitten in der Nacht schlichen zwei Männer (24, 32) in Chemnitz herum und sollen versucht haben, mehrere Autos aufzuknacken. Die Polizei schnappte das mutmaßliche Einbrecher-Duo, ließ sie vorerst aber wieder laufen. Doch nur wenig später wollte der 32-Jährige offenbar wieder in Autos einbrechen - diesmal klickten die Handschellen!

Zwei Männer sollen in Chemnitz versucht haben, mehrere Autos aufzubrechen. (Symbolbild) © 123rf/djedzura Anwohner verständigten in der Nacht auf Donnerstag gegen 0 Uhr die Polizei: Sie hatten zwei Männer in der Limbacher Straße beobachtet, die um ein Auto herumschlichen und das Fahrzeug aufbrechen wollten. Schnell rückten mehrere Beamte an. Sie konnten die beiden Männer an der Limbacher Straße/Waldenburger Straße schnappen. Zudem entdeckten die Polizisten auf einem nahegelegenen Discounterparkplatz in der Limbacher Straße einen beschädigten Opel - offenbar hatten die Männer auch dort versucht, das Auto aufzuknacken. "Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin für weitere polizeiliche Maßnahmen auf ein Polizeirevier gebracht und anschließend entlassen", so eine Polizeisprecherin. Gegen die beiden Algerier wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Wiederholungstäter? Mann nach weiteren mutmaßlichen Einbruchsversuchen festgenommen