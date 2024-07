Mutmaßliche Einbrecher in Chemnitz geschnappt

Chemnitz - Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Nacht zum heutigen Montag konnte die Polizei in Chemnitz zwei Tatverdächtige feststellen.

Die Polizei prüft, ob die geschnappten Männer auch für weitere Einbrüche verantwortlich sind. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

So wurde der Polizei am gestrigen Sonntag ebenfalls mitgeteilt, dass bereits in der Zeit vom vergangenen Donnerstag bis Freitagabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weststraße eingebrochen wurde.

"Die Täter hatten sich gewaltsam über eine Tür Zugang ins Wohnungsinnere verschafft", teilte die Polizei mit. Sie durchsuchten mehrere Schränke und klauten unter anderem eine Brieftasche mit Bargeld und diversen Dokumenten sowie eine Geldkassette mit Erinnerungsstücken.

Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Angaben zum Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.