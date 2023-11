Mutmaßlicher Dealer in Chemnitzer City festgenommen

Chemnitz - Auf frischer Tat ertappt! Die Polizei Chemnitz konnte am gestrigen Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer schnappen.

Der mutmaßliche Drogendealer befindet sich mittlerweile in Haft. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Im Rahmen eines Präsenzeinsatzes kontrollierten die Beamten gegen 15.15 Uhr in der Rathausstraße eine vierköpfige Personengruppe, von der ein Mann die Flucht ergriff.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten die Beamten ihn nur kurze Zeit später in der Straße der Nationen festsetzen. Während seiner Flucht hatte der 22-Jährige noch einen Beutel fallen gelassen, in dem sich 14 verkaufsfertig abgepackte Cannabis-Tütchen sowie noch weitere einzelne Cannabisblüten befanden.

Der 22-jährige Libyer wurde wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.