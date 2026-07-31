Mysteriöser Imbiss-Streit in Chemnitz: Mann blutüberströmt auf dem Boden

Chemnitz - Mysteriöse Auseinandersetzung in der Chemnitzer Innenstadt: Am Donnerstagabend gerieten zwei Männer in Streit. Einer von ihnen saß plötzlich blutüberströmt auf dem Boden - doch laut ersten Erkenntnissen der Polizei wurde er von niemanden verletzt.

An dieser Pizza- und Dönerbude in Chemnitz spielten sich am Donnerstagabend blutige Szenen ab. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. © Chempic

Die Beamten wurden gegen 22 Uhr zunächst zu einer anderen Körperverletzung in die City gerufen. Kurz darauf der nächste Vorfall an einem Pizza- und Dönerimbiss an der Brückenstraße.

Hier bot sich den Polizisten ein schockierendes Bild: Ein blutüberströmter Mann (21) saß auf dem Boden, mehrere Rettungskräfte versorgten ihn.

Laut ersten Erkenntnissen geriet er mit einem weiteren Mann (31) in Streit. Der Ältere soll zwar ein Messer bei sich gehabt haben, setzte es aber nach bisherigen Ermittlungen nicht ein. Offenbar gingen Zeugen dazwischen, verhinderten eine mögliche Attacke.



Kurios: Wie der blutüberströmte Mann verletzt wurde, ist völlig unklar. Eine Fremdeinwirkung gab es laut ersten Polizeiinformationen nicht.



Dennoch wurde der 31-Jährige am Donnerstagabend von den Beamten abgeführt. "Es laufen Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung", so ein Polizeisprecher.