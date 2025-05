Nach brutalem Angriff auf Passant in Chemnitz: Polizei schnappt jugendlichen Intensivtäter

Chemnitz - So jung und schon so kriminell! Die Chemnitzer Polizei nahm am Donnerstag einen Jugendlichen (17) fest, der im Februar 2025 einen Passanten (63) brutal ins Krankenhaus prügelte und sein Handy stahl. Schnell stellte sich heraus: Der Teenager hat bereits einige Straftaten begangen. Für den 17-Jährigen ging es direkt in U-Haft.