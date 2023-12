Nach Einsatz auf Chemnitzer Kaßberg: Evakuierung bleibt bestehen

Seit Donnerstag läuft auf dem Chemnitzer Kaßberg erneut einen großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. © Harry Härtel/Haertelpress

Am Donnerstag hatte es nach neuerlichen Funden von explosionsgefährlichen Stoffen auf der Andréstraße erneut einen großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. In einem Mehrfamilienhaus waren im November in einer Wohnung, nach einem Leichenfund eine Vielzahl gefährlicher Chemikalien gefunden worden.

Direkt nach dem Fund wurden die ersten Stoffe direkt vor Ort durch Sprengungen vernichtet.

"Nachdem am Donnerstagabend in Verstecken gefundene Chemikalien-Gemische im rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses kontrolliert zur Umsetzung gebracht wurden, konnten Einsatzkräfte die Beräumung der Wohnung weiter vorantreiben. Dabei wurden in einem der Räume nochmals rund fünf Kilogramm einer explosionsgefährlichen Substanz aufgefunden", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Bei der Chemikalie handelt es sich um Ammoniumnitrat, was der verstorbene Mieter versteckt in seiner Wohnung gelagert hatte.