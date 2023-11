17.11.2023 20:31 19.497 LKA-Einsatz in Chemnitz: Chemikalien in Wohnung von Totem gefunden, Sprengung erfolgt

Am Donnerstag wurde in einer Wohnung auf dem Chemnitzer Kaßberg ein toter Mann gefunden. In der Wohnung waren außerdem gefährliche Chemikalien.

Von Bernd Rippert, Victoria Winkel

Chemnitz - Großeinsatz auf dem Chemnitzer Kaßberg! Feuerwehr, Polizei und LKA sind vor Ort, weil in einer Wohnung gefährliche Chemikalien gefunden wurden. Auf dem Chemnitzer Kaßberg läuft derzeit ein großer Einsatz, denn in einer Wohnung wurden gefährliche Chemikalien gefunden. © Harry Härtel/Haertelpress Wie die Polizei bestätigte, wurde am Donnerstag in der betroffenen Wohnung in der Andrestraße Ecke Weststraße ein toter Mann (70) gefunden. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Neben dem verstorbenen 70-Jährigen waren auch massenweise Chemikalien in der Wohnung. "Zur Beräumung wurden die Mieträume heute gegen Mittag mit der Feuerwehr erneut aufgesucht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine Vielzahl der Chemikalien handelt. Hier wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Im Laufe der Prüfung wurde festgestellt, dass ein Teil der Chemikalien explosiv und nicht transportfähig ist. Diese müssen vor Ort unschädlich gemacht werden", so Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Chemnitz Feuerwehreinsatz Wieder Feuer in Hochhaus: Brandserie im Chemnitzer Heckertgebiet geht weiter Bereits am Freitagnachmittag wurden die Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht. Nachdem die Experten immer mehr Erkenntnisse über die Chemikalien hatten, wurde die Evakuierung auf die angrenzenden Hauseingänge erweitert. Die Evakuierung der Mieter und Nachbarn läuft. © Harry Härtel/Haertelpress "Deren Bewohner wurden ebenfalls in Sicherheit und teilweise durch die Stadt Chemnitz vorübergehend untergebracht", so die Polizei. Insgesamt sind 62 Personen betroffen. Auch die Bewohner von weiteren Nachbarhäusern, die nicht evakuiert werden müssen, wurden über den Sachverhalt informiert.

Die Experten vom LKA bereiten nun die Chemikalien für eine gezielte Umsetzung vor, damit diese dann auch vernichtet werden können. Chemnitz Feuerwehreinsatz Brandserie im Chemnitzer Heckert: Ermittlungen laufen weiter "Die weiteren in der Wohnung befindlichen Chemikalien müssen zum Teil noch gesichtet und überprüft werden. Eine Entsorgung durch eine Fachfirma ist vorgesehen", teilte die Polizei mit. Obwohl laut ersten Informationen die Sprengung erst am Samstag vorgesehen war, wurde bereits vor wenigen Minuten schon ein Teil der gefährlichen Stoffe vernichtet. Auf dem Kaßberg war ein lauter Knall zu hören. Wenig später gab es eine zweite Sprengung und gegen 22 Uhr eine Dritte. Es sei laut Polizei nicht auszuschließen, dass in der Nacht noch weitere Sprengungen folgen. Wann die Anwohner zurückkehren können, ist noch unklar. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Tod des Mannes und den Chemikalien gibt, muss noch untersucht werden. Insgesamt sind 22 Einsatzkräfte vom LKA, der Bereitschaftspolizei und der Chemnitzer Polizei auf der Andrestraße vor Ort. Außerdem sind auch Feuerwehr und der Stadtordnungsdienst involviert. Erstmeldung: 17. November, 18.05 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 17. November, 22.12 Uhr

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress