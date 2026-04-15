Nach Feuer vor Wohnhaus in Chemnitz: Polizei schnappt Tatverdächtigen (16)

Chemnitz - Nach einem Feuer vor einem Wohnhaus in Chemnitz -Kappel in der Nacht zu Mittwoch konnte die Polizei den mutmaßlichen Zündler (16) stellen.

Im Chemnitzer Ortsteil Kappel brannten mehrere Abfallcontainer. (Archivfoto) © Jan Härtel/Chempic

Kurz nach Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Usti nad Labem alarmiert.

Dort standen auf einem Containerplatz und auch im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses mehrere Abfallcontainer in Flammen.

Die Container wurden laut Polizei beschädigt und auch der Eingangsbereich des Hauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.