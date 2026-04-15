Nach Feuer vor Wohnhaus in Chemnitz: Polizei schnappt Tatverdächtigen (16)
Chemnitz - Nach einem Feuer vor einem Wohnhaus in Chemnitz-Kappel in der Nacht zu Mittwoch konnte die Polizei den mutmaßlichen Zündler (16) stellen.
Kurz nach Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Usti nad Labem alarmiert.
Dort standen auf einem Containerplatz und auch im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses mehrere Abfallcontainer in Flammen.
Die Container wurden laut Polizei beschädigt und auch der Eingangsbereich des Hauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.
Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden die Feuer gelegt. Tatverdächtig ist ein Jugendlicher (16), der in der Nähe gestellt wurde. Gegen den Deutschen wird nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic