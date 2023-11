Serie von Autoeinbrüchen in Chemnitz nimmt kein Ende

Der entstandene Sachschaden beläuft auf mehrere Tausend Euro. (Symbolbild) © 123rf/djedzura

Seit Monaten kommt es immer häufiger zu Autoeinbrüchen in Chemnitz. Erst am vergangenen Donnerstag wurde eine Tasche aus einem Kofferraum geklaut und am Wochenende zuvor in vier Autos eingebrochen. Nun ging die Serie am Freitag weiter.

Im Zeitraum von 1 Uhr nachts bis 13.15 Uhr trieben dreiste Diebe in den Ortsteilen Altchemnitz, Altendorf, Kaßberg und Sonnenberg ihr Unwesen.

Bei mindestens zwölf Autos schlugen sie die Seitenscheiben ein und durchsuchten das Innere, teilte die Polizei am Samstag mit. "Bei einem Kleintransporter wurde versucht, die Seitenscheiben an Fahrer- und Beifahrertür heraus zu hebeln", heißt es weiter.

Bei vier Autos wurden die Täter fündig. Zu ihrem Diebesgut gehörten unter anderem ein Samsung-Smartphone und ein Turnbeutel sowie eine Zigarettenschachtel und ein Fahrradschloss.

Der Stehlschaden konnte bei der Vielzahl der Einbrüche bisher noch nicht abschließend beziffert werden. Der bislang bekannte Sachschaden liegt aber mit mehreren Tausend Euro offensichtlich weit darüber.