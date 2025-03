Nach Überfall auf Juwelier in Chemnitz: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Chemnitz - Nach dem brutalen Raubüberfall auf einen Juwelier in der Chemnitzer Innenstadt konnte die Polizei nun einen mutmaßlichen Täter (55) festnehmen. Der Mann sitzt in U-Haft. Die Jagd auf die drei weiteren Täter geht weiter.

Schock in der Chemnitzer City: Am 18. März wurde in der Börnichsgasse ein Juwelier überfallen. © Haertelpress

Wie die Polizei mitteilt, konnte der 55-jährige Ukrainer anhand der Videoaufnahmen und der Täterbeschreibung ermittelt werden. Demnach soll der Mann vor dem Geschäft auf seine Komplizen gewartet haben.

Am Donnerstag wurde der Ukrainer in seiner Wohnung im Erzgebirge festgenommen. "Nach einer Haftrichtervorführung wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht", so ein Polizeisprecher. Die Suche nach den drei anderen Tätern dauert derzeit an.

Der brutale Raubüberfall geschah vergangene Woche. Drei Maskierte stürmten in das Juwelier-Geschäft in der Börnichsgasse - ein weiterer Mann, offenbar der 55-Jährige, wartete vor dem Laden.

Einer der Männer schlug auf den Inhaber (44) ein, ein weiterer fesselte den 44-Jährigen. Anschließend krallten sich die Täter Bargeld und Schmuck, dann flüchteten sie.