Nazi-Sex-Skandal im Kleingarten? Polizei Chemnitz ermittelt wegen Volksverhetzung

Chemnitz - Nazi-Sex-Skandal im Gablenzer Kleingarten: Drei Männer und zwei Frauen beleidigten eine Gruppe junger Syrer (4 bis 22) am Abend in Chemnitz. Danach zog ein Mann sogar seine Hose runter und zeigte seinen Penis in Richtung der Kinder. Die Kripo sucht Zeugen.