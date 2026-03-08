Party auf dem Chemnitzer Sonnenberg endet mit Polizeieinsatz

Chemnitz - Feierlichkeiten auf dem Sonnenberg in Chemnitz endeten am Samstagabend mit einem Polizeieinsatz!

Die Polizei ermittelt zu der Auseinandersetzung auf dem Sonnenberg. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Nach einem Zeugenhinweis machte sich die Polizei auf den Weg in die Sonnenstraße.

Gegen 22.30 Uhr war es dort zwischen den Gästen zweier Feierlichkeiten zu einer Auseinandersetzung gekommen.

"Vor Ort trafen die alarmierten Einsatzkräfte auf 15 Personen, von denen ein Jugendlicher (13) und drei Männer (22, 27, 32) verletzt waren. Der 22-Jährige (tschechischer Staatsbürger) musste anschließend durch Rettungskräfte anhand seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 13-Jährige sowie der 27-Jährige und der 32-Jährige (alle slowakische Staatsbürger) hatten leichte Verletzungen", teilte die Polizei am Sonntag mit.