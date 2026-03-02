Nach Leichenfund in Chemnitz: Opfer identifiziert

Chemnitz - Vergangene Woche wurde ein lebloser Mann im Chemnitzer Zentrum gefunden. Noch ist nicht viel zum Tathergang bekannt – nur die Identität des Toten konnte bereits geklärt werden.

Die Ermittlungen zur Tat laufen derzeit auf Hochtouren. © Uwe Meinhold

Bereits am Freitag wurde eine Obduktion durchgeführt, wobei das Opfer identifiziert werden konnte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelte es sich dabei um einen 43-jährigen libyschen Staatsangehörigen.

Am Donnerstagabend suchten die Beamten gegen 22 Uhr nach einem Zeugenhinweis die Wohnung des Opfers in einem Mehrfamilienhaus in der Zwickauer Straße auf.

Dort fanden die Beamten den leblosen Mann, der offenbar Opfer eines Gewaltdeliktes geworden war.