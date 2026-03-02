Nach Banküberfall in Chemnitz: Mutmaßlicher Täter in Tschechien festgenommen

Chemnitz - Über einen Monat nach einem Banküberfall in Chemnitz konnte die Polizei endlich den mutmaßlichen Täter (45) festnehmen. Wochenlang suchten die Ermittler nach dem Mann, die Spur führte nach Tschechien. Dort konnte der 45-Jährige nun festgenommen werden. Der Mann sitzt mittlerweile in U-Haft.

Die Volksbank in der Chemnitzer City wurde Ende Januar überfallen. Wochenlang suchten die Beamten nach dem mutmaßlichen Täter – in Tschechien wurde er schließlich gefasst. © Haertelpress

Wenige Tage nach dem Überfall suchte die Chemnitzer Polizei mit Überwachungsfotos nach dem Bankräuber. Kurz darauf wurde die Öffentlichkeitsfahndung beendet. Unklar blieb, ob der Täter geschnappt wurde.



Nun ist klar: Den Beamten ist es in dieser Zeit gelungen, den Mann anhand der Videoaufnahmen zu identifizieren.

"Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 45-jährigen tschechischen Staatsbürger, dessen Aufenthaltsort den Ermittlern jedoch zunächst unklar war", teilt die Polizei mit.

Die Polizei setzte sich mit den Beamten in Tschechien in Verbindung – sie vermuteten, dass der 46-Jährige dort untergetaucht sei. "Nach einem entsprechenden Rechtshilfegesuch fahndeten Strafverfolgungsbehörden in der Tschechischen Republik mit einem durch die Staatsanwaltschaft Chemnitz erwirkten Haftbefehl nach dem Mann", heißt es.

Am 19. Februar dann der Erfolg: Tschechische Polizisten konnten den mutmaßlichen Bankräuber in Olomouc im Osten des Nachbarlandes festnehmen.