Pizza-Raub auf Chemnitzer Sonnenberg: 13-Jähriger beklaut

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In Chemnitz ist am Montagabend ein 13-Jähriger auf dem Sonnenberg beklaut worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz wurde am Montagabend auf dem Sonnenberg ein Teenie beklaut.

Einem 13-Jährigen wurden gewaltsam eine Pizza und Bargeld geklaut. (Symbolfoto)
Einem 13-Jährigen wurden gewaltsam eine Pizza und Bargeld geklaut. (Symbolfoto)  © Bildmontage: Daniel Vogl/dpa, Ralph Kunz

Wie die Polizei mitteilte, holte sich ein 13-Jähriger gegen 18.30 Uhr in einem Imbiss in der Fürstenstraße eine Pizza.

Als er den Laden verließ, folgten ihm zwei junge Männer und hielten ihn an. Sie forderten Geld, dem kam der Junge aber nicht nach.

Daraufhin nahmen die beiden ihm mit Gewalt die Pizza und auch Bargeld ab und flüchteten.

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Der Stehlschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 20 Euro.

"In derselben Nacht konnte einer der mutmaßlichen Täter (31, slowakisch) im Imbiss gestellt werden, in den er zurückgekehrt war", teilte die Polizei weiter mit.

Gegen ihn und seinen noch unbekannten Mittäter wird nun wegen Raubes ermittelt.

Titelfoto: Bildmontage: Daniel Vogl/dpa, Ralph Kunz

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