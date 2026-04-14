Pizza-Raub auf Chemnitzer Sonnenberg: 13-Jähriger beklaut

Chemnitz - In Chemnitz wurde am Montagabend auf dem Sonnenberg ein Teenie beklaut.

Einem 13-Jährigen wurden gewaltsam eine Pizza und Bargeld geklaut. (Symbolfoto) © Bildmontage: Daniel Vogl/dpa, Ralph Kunz

Wie die Polizei mitteilte, holte sich ein 13-Jähriger gegen 18.30 Uhr in einem Imbiss in der Fürstenstraße eine Pizza.

Als er den Laden verließ, folgten ihm zwei junge Männer und hielten ihn an. Sie forderten Geld, dem kam der Junge aber nicht nach.

Daraufhin nahmen die beiden ihm mit Gewalt die Pizza und auch Bargeld ab und flüchteten.

Der Stehlschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 20 Euro.