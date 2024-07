Plauen: Haftbefehl gegen Mann wegen versuchten Totschlags erlassen

Plauen - In Plauen ( Vogtlandkreis ) wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen einen Mann (30) erlassen. Zuvor war der Beschuldigte mehrfach polizeilich auffällig geworden.

Auch bei einem Angriff auf einen Mann in der Bahnhofstraße konnte der Mann im Juni als Tatverdächtiger überführt werden.

Bereits Ende Mai wurde der Marokkaner vorläufig festgenommen, nachdem er in der Voßstraße randaliert und einen 40-Jährigen durch Tritte verletzt hatte .

"Im Rahmen einer gerichtlichen Vorführung wurde am Mittwoch Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Beschuldigten erlassen", so die Polizei. Der 30-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.