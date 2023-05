17.05.2023 16:19 4.184 Polizei-Großeinsatz in Chemnitz: Mehrere Schüsse gefallen!

In Chemnitz hat es am Mittwoch in der Kanalstraße einen Polizeieinsatz gegeben. Die Hintergründe sind noch unklar. Der Bereich musste abgesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der Kanalstraße in Chemnitz hat es am Mittwochmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Ein Großaufgebot der Polizei am Mittwochmittag in der Chemnitzer Kanalstraße. © Haertelpress Gegen 13 Uhr sperrten Einsatzkräfte den Straßenabschnitt, der sich in der Nähe einer Schule befindet, ab. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, sollte ein Mann (31) in einer Wohnung festgenommen werden. Gegen den 31-Jährigen lagen Haftbefehle vor. Allerdings öffnete der Mann die Tür nicht und verweigerte den Beamten den Zutritt. Plötzlich drang Rauch aus der Wohnung, woraufhin die Polizei die Tür öffnete. "Daraufhin beschoss der Mann die Polizisten mit einer Armbrust. Das Geschoss traf ein Polizeischutzschild. Beim Zugriff auf den 31-Jährigen richtete dieser erneut die Waffe auf die Polizisten. Die Beamten machten von der Dienstwaffe Gebrauch und gaben mehrere Schüsse ab. Der Angreifer wurde getroffen und anschließend überwältigt", heißt es weiter. Der Deutsche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der Rauch kam von einem Brand, den der 31-Jährige in der Wohnung offenbar selbst verursacht hatte. Eine Gefahr für Anwohner oder auch die benachbarte Schule bestand laut Polizei nicht. Erstmeldung: 17. Mai, 15.12 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.19 Uhr

