Polizeieinsätze im Chemnitzer Zentrum: Mehrere Verletzte

Chemnitz - Im Chemnitzer Zentrum kam es am Samstagabend zu zwei Polizeieinsätzen aufgrund von Auseinandersetzungen.

Vier Personen wurden leicht verletzt. © Haertelpress

Kurz vor 22 Uhr bekam die Polizei einen Zeugenhinweis. Daraufhin fuhren die Beamten in die Brückenstraße in die Nähe des Stadthallenparks.

Vor Ort trafen die Polizisten auf mehrere Personen. Eine Jugendliche (17), eine Frau (26) und zwei Männer (26, 29) waren leicht verletzt und mussten im Rettungswagen behandelt werden.

"Im Zuge erster Befragungen mit den Anwesenden, stellte sich heraus, dass die 17-Jährige sich zuvor augenscheinlich in einer hilflosen Lage befand. In der Folge kamen die drei Geschädigten sowie zwei weitere Begleiter (2x 27/m) zu Hilfe, infolgedessen es zwischen der Jugendlichen und den Helfern zu einem Disput kam", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die 17-jährige Deutsche soll laut Polizei die beiden 26-Jährigen sowie den 29-Jährigen geschlagen haben. Dabei verletzte sie sich offenbar auch selbst.