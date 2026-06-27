Senior in Rücken getreten: Wer hat etwas gesehen?

Chemnitz - Am Dienstagvormittag wurde ein 77-jähriger Mann in Chemnitz attackiert. Jetzt sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen? (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Senior war gegen 10 Uhr in der Wittenberger Straße unterwegs. An der Ecke zur Altenhainer Straße wurde er zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ging der 77-Jährige nicht weiter auf das Gespräch ein und setzte seinen Weg fort. Der Unbekannte folgte ihm und trat ihm von hinten in den Rücken. Anschließend rannte er davon.

Durch den Tritt stürzte der Senior und erlitt leichte Verletzungen.

Erst später erstatte der mann Anzeige bei der Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa Mitte 20

helle Haut

kurze mittelblonde Haare

trug ein weißes T-Shirt beziehungsweise ein Hemd mit Kragen und schwarzen Streifen

Zudem soll er sich vor der Tat mit einem mutmaßlichen Bekannten unterhalten haben, der eine braune Jacke und ein braunes Basecap trug.