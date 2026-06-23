Raub-Attacke in Chemnitz: Frau von Quartett überfallen

Chemnitz - In der Nacht zu Dienstag war eine 40-Jährige nach einem Streit in Chemnitz unterwegs, als sie von vier Unbekannten überfallen wurde.

Die Polizei ermittelt zu dem Raubüberfall. (Symbolbild) © David Young/dpa

Nachdem sie sich mit einem 41-jährigen Bekannten gestritten hatte, lief sie gegen 1 Uhr in Bernsdorf über die Bernsdorfer Straße.

Wie die Polizei mitteilte, traf sie dort auf vier Unbekannte, die ihr das Handy aus der Hand entrissen haben sollen.

Als sie sich das wieder nehmen wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei der Unbekannten und der Geschädigten. Dabei wurde die 40-Jährige leicht verletzt.

Der 41-jährige Bekannte kam der Frau zu Hilfe, woraufhin er von einer der unbekannten Personen mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und dadurch leicht verletzt wurde.

Anschließend verschwand das Täter-Quartett samt Handy. Der Stehlschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf mehrere Hundert Euro.