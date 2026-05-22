Polizeieinsatz an Schule auf Chemnitzer Sonnenberg: Was war hier los?

Chemnitz - Am Freitagmorgen gab es einen Polizeieinsatz an einer Schule auf dem Sonnenberg in Chemnitz .

Polizei und Rettungsdienst mussten am Freitagmorgen zur Oberschule "Am Körnerplatz" ausrücken. © Jan Härtel

Gegen 10 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zur Oberschule "Am Körnerplatz" in die Uhlandstraße alarmiert.

Nach ersten Informationen der Polizei hatte hier eine bisher unbekannte Person Reizgas versprüht.