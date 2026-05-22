Polizeieinsatz an Schule auf Chemnitzer Sonnenberg: Was war hier los?
2.167 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Chemnitz - Am Freitagmorgen gab es einen Polizeieinsatz an einer Schule auf dem Sonnenberg in Chemnitz.
Gegen 10 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zur Oberschule "Am Körnerplatz" in die Uhlandstraße alarmiert.
Nach ersten Informationen der Polizei hatte hier eine bisher unbekannte Person Reizgas versprüht.
Zu Verletzten liegen aktuell noch keine Informationen vor.
Polizei und mehrere Rettungswagen waren vor Ort. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Jan Härtel