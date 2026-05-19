Dumm gelaufen! Einbrecher plündern Supermarkt, dann sitzen sie in der Falle
Chemnitz - Mitten in der Nacht stiegen zwei Einbrecher (23, 26) in einen Chemnitzer Supermarkt ein. Sie krallten sich unter anderem Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten und verpackten ihr Diebesgut in Einkaufsbeutel. Doch die Täter waren nicht schnell genug: Als die Polizei anrückte, saßen sie in der Falle!
Die beiden Einbrecher schlugen in der Nacht auf Dienstag zu. Gegen 1 Uhr öffneten sie gewaltsam die Eingangstür des EDEKA-Marktes an der Bernsdorfer Straße. Anschließend gelangten die Täter in den Supermarkt.
Dumm nur, dass eine Sicherheitsfirma den Einbruch mitbekam. Die Polizei wurde verständigt.
Davon wussten die Täter offenbar nichts. Sie plünderten den Markt. Das Duo schnappte sich unter anderen Zigarettenschachteln, Alkoholprodukte und Süßigkeiten, verpackte alles in mehrere Tüten.
Währenddessen rückte schon die Polizei an. Die Täter versteckten sich daraufhin im Supermarkt – doch die Beamten entdeckten sie. Einer der Männer hatte sich im Bereich der Kassen verkrochen, der andere bei einer Gemüsetheke.
Zudem konnte die Polizei die Einkaufsbeutel sicherstellen, die bereits für die Flucht vorbereitet waren. Das Diebesgut hatte einen Wert von knapp 2800 Euro!
Tausende Euro Sachschaden nach Supermarkt-Einbruch in Chemnitz
Für die Marokkaner ging es aufs Polizeirevier. "Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz sollen die beiden Männer am Mittwoch am zuständigen Amtsgericht einem Richter vorgeführt werden", so ein Polizeisprecher. Dieser wird dann entscheiden, ob die beiden Männer in U-Haft wandern.
Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.
Durch ihren Einbruch richteten die Täter laut Schätzungen der Polizei einen Schaden von mehreren tausend Euro an.
Erst am Wochenende stiegen Unbekannte in ein Geschäft im Chemnitz Center ein. Dabei entstand ein gigantischer Sachschaden.
Titelfoto: Haertelpress