Dumm gelaufen! Einbrecher plündern Supermarkt, dann sitzen sie in der Falle

Chemnitz - Mitten in der Nacht stiegen zwei Einbrecher (23, 26) in einen Chemnitzer Supermarkt ein. Sie krallten sich unter anderem Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten und verpackten ihr Diebesgut in Einkaufsbeutel. Doch die Täter waren nicht schnell genug: Als die Polizei anrückte, saßen sie in der Falle!

Der EDEKA-Markt an der Bernsdorfer Straße: Hier stiegen in der Nacht zwei Männer ein. Die Polizei schnappte sie auf frischer Tat. © Haertelpress

Die beiden Einbrecher schlugen in der Nacht auf Dienstag zu. Gegen 1 Uhr öffneten sie gewaltsam die Eingangstür des EDEKA-Marktes an der Bernsdorfer Straße. Anschließend gelangten die Täter in den Supermarkt.

Dumm nur, dass eine Sicherheitsfirma den Einbruch mitbekam. Die Polizei wurde verständigt.



Davon wussten die Täter offenbar nichts. Sie plünderten den Markt. Das Duo schnappte sich unter anderen Zigarettenschachteln, Alkoholprodukte und Süßigkeiten, verpackte alles in mehrere Tüten.



Währenddessen rückte schon die Polizei an. Die Täter versteckten sich daraufhin im Supermarkt – doch die Beamten entdeckten sie. Einer der Männer hatte sich im Bereich der Kassen verkrochen, der andere bei einer Gemüsetheke.

Zudem konnte die Polizei die Einkaufsbeutel sicherstellen, die bereits für die Flucht vorbereitet waren. Das Diebesgut hatte einen Wert von knapp 2800 Euro!