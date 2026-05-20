Streit auf Chemnitzer Sonnenberg eskaliert: Drei Verletzte
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Chemnitz - Am frühen Mittwochmorgen ist auf dem Sonnenberg in Chemnitz offenbar ein Streit eskaliert.
Kurz vor 7 Uhr kam es in der Zietenstraße zu einer Auseinandersetzung. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf drei verletzte Personen.
Darunter befand sich laut Polizei auch der Tatverdächtige – ein 25-jähriger Türke.
Offenbar hatte er den beiden anderen, einem Syrer (20) und einem Afghanen (24), Verletzungen zugefügt. Ob auch ein Messer im Spiel war, ist noch unklar.
Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Titelfoto: Harry Härtel