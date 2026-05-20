Streit auf Chemnitzer Sonnenberg eskaliert: Drei Verletzte

Chemnitz - Am frühen Mittwochmorgen ist auf dem Sonnenberg in Chemnitz offenbar ein Streit eskaliert.

In der Zietenstraße eskalierte am Mittwochmorgen ein Streit zwischen mehreren Personen. © Harry Härtel

Kurz vor 7 Uhr kam es in der Zietenstraße zu einer Auseinandersetzung. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf drei verletzte Personen.

Darunter befand sich laut Polizei auch der Tatverdächtige – ein 25-jähriger Türke.

Offenbar hatte er den beiden anderen, einem Syrer (20) und einem Afghanen (24), Verletzungen zugefügt. Ob auch ein Messer im Spiel war, ist noch unklar.