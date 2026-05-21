Weil immer mehr Chemnitzer zugedröhnt fahren: Drogen-Kontrolle an der Neefestraße

Chemnitz – Plötzlich Tempo 30 und eine Spurverengung auf der Neefestraße in Chemnitz – an der Messe sorgte das am Donnerstag für Verwirrung bei Autofahrern. Der Grund: Hier führte die Polizei eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Drogen durch.

Mehrfach kam am Donnerstag der Drogenspürhund zum Einsatz. © Kristin Schmidt

Beamte stoppten zahlreiche Fahrzeuge und überprüften Fahrer auf mögliche Auffälligkeiten. Dabei mussten Autofahrer auch motorische Übungen absolvieren.

"Mit den Tests wird überprüft, ob die Fahrtüchtigkeit gegeben ist", erklärt Polizeisprecher Andrzej Rydzik (41).

Die eingesetzten Polizisten wurden zuvor extra geschult: Zwei Tage lang trainierten sie, Drogenkonsum zu erkennen und souverän mit Verdachtsfällen umzugehen. Anschließend folgte die praktische Kontrolle – inklusive Umgang mit Urin- und Speicheltests.

Bereits am Nachmittag schlug die Kontrolle an: Zwei Autofahrer hatten einen positiven Urintest. Für sie war die Fahrt sofort beendet. Die Betroffenen mussten entweder einen Fahrer organisieren oder sich abholen lassen.

"Nicht nur Drogenkonsum, sondern auch Medikamentenkonsum spielt eine Rolle. Deshalb ziehen wir auch ältere Personen heraus", so Rydzik.