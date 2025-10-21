 4.306

Polizeieinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg: Was ist hier los?

Polizeieinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Die Beamten holten eine Person aus einem leer stehenden Gebäude.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Große Aufregung auf dem Chemnitzer Sonnenberg am Dienstagabend: Die Hainstraße war in Blaulicht getaucht, zahlreiche Beamte waren im Einsatz. Was steckt dahinter?

Zahlreiche Polizisten waren am Dienstagabend auf der Hainstraße in Chemnitz im Einsatz.
Zahlreiche Polizisten waren am Dienstagabend auf der Hainstraße in Chemnitz im Einsatz.  © privat

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, fand der Einsatz in einem leer stehenden Haus statt. Dort wurde eine Person beobachtet, die etwas aus dem Gebäude warf.

Schnell rückten zahlreiche Beamte an - teils mit Helm und Schutzausrüstung. Sie konnten die Person aus dem Gebäude holen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Einsatz konnte gegen 20 Uhr beendet werden.

Auf der Hainstraße kam es aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.

Titelfoto: privat

