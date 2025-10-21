Polizeieinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg: Was ist hier los?

Chemnitz - Große Aufregung auf dem Chemnitzer Sonnenberg am Dienstagabend: Die Hainstraße war in Blaulicht getaucht, zahlreiche Beamte waren im Einsatz. Was steckt dahinter?

Zahlreiche Polizisten waren am Dienstagabend auf der Hainstraße in Chemnitz im Einsatz. © privat

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, fand der Einsatz in einem leer stehenden Haus statt. Dort wurde eine Person beobachtet, die etwas aus dem Gebäude warf.



Schnell rückten zahlreiche Beamte an - teils mit Helm und Schutzausrüstung. Sie konnten die Person aus dem Gebäude holen.

