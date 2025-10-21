4.306
Polizeieinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg: Was ist hier los?
Chemnitz - Große Aufregung auf dem Chemnitzer Sonnenberg am Dienstagabend: Die Hainstraße war in Blaulicht getaucht, zahlreiche Beamte waren im Einsatz. Was steckt dahinter?
Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, fand der Einsatz in einem leer stehenden Haus statt. Dort wurde eine Person beobachtet, die etwas aus dem Gebäude warf.
Schnell rückten zahlreiche Beamte an - teils mit Helm und Schutzausrüstung. Sie konnten die Person aus dem Gebäude holen.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Einsatz konnte gegen 20 Uhr beendet werden.
Auf der Hainstraße kam es aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: privat