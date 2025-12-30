Gebäude von Anti-Abtreibungs-Verein in Chemnitz beschmiert

Chemnitz - Das Gebäude eines Chemnitzer Vereins wurde an den Weihnachtstagen mit sozialpolitischen Schriftzügen beschmiert. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Schmierereien verteilen sich auf eine Fläche von etwa 16 mal zwei Metern. © Haertelpress

In der Nacht vom Weihnachtsabend zum ersten Weihnachtsfeiertag machten sich die unbekannten Täter in der Augustusburger Straße, nahe der Hammerstraße, ans Werk.

Wie die Polizei mitteilte, sprühten sie mehrere gesellschaftspolitische Schriftzüge auf einer Fläche von etwa 16 Metern mal zwei Metern.



Die Schmierereien galten dem dort ansässigen Verein Kaleb e.V., eine anerkannte Schwangerenberatungsstelle mit Schwerpunkt auf dem Schutz ungeborenen Lebens.

Die Initiative KALEB wurde 1988 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ins Leben gerufen. Deren Ziel sei es, "nach Gottes Gedanken ungeborenes menschliches Leben zu schützen und zu bewahren".

Dabei steht der Verein seit langem in der Kritik, die schwangeren Frauen bei der Beratung unter Druck zu setzen, um somit Abtreibungen zu verhindern.