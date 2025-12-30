Schlägerei an Chemnitzer Zentralhaltestelle: Männer geraten in Streit

Chemnitz - Heftige Auseinandersetzung an der Chemnitzer Zentralhaltestelle ! In der Nacht auf Dienstag gerieten dort Männer in Streit.

An der Chemnitzer Zentralhaltestelle kam es in der Nacht auf Dienstag zu einer Schlägerei. © Sven Gleisberg

Gegen 2.35 Uhr gerieten zwei Deutsche (20, 33) mit einem Tschechen (19) in Streit. Der 19-Jährige wurde dabei geschlagen und getreten. Anschließend konnte der junge Mann flüchten.

Doch nur wenige Minuten später trafen die Männer wieder aufeinander. "Im Zuge dessen soll der jüngste Beteiligte dem 20-Jährigen dessen Jacke mit einem Messer beschädigt haben", so eine Polizeisprecherin. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.