Chemnitz: Reizgas in Bus versprüht, Kontrolleure geschlagen und getreten

Beim Aussteigen versprühte ein Fahrgast (25) Reizgas in den Bus. (Symbolbild) © 123rf/diy13

Am Mittwochmorgen war laut Polizei an einer Haltestelle in der Clara-Zetkin-Straße ein Pärchen in einen Bus der Linie 206 eingestiegen.

Dann kam es während der Fahrt offenbar zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden zugestiegenen Fahrgästen, der Busfahrerin und zwei Fahrkartenkontrolleuren (beide 35). Grund war ein elektrisches Ticket.

Der Mann und auch seine Begleiterin wurden dann von einem der Kontrolleure an der Haltestelle Turnstraße des Busses verwiesen.

"Dabei soll der Fahrgast beim Aussteigen Reizgas in den Bus gesprüht haben, woraufhin [sowohl] die Kontrolleure als auch die Busfahrerin und mehrere Fahrgäste offenbar leichte Reizungen erlitten hatten", teilte die Polizei mit.